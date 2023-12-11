11 декабря, 18:16,
обновлено 11 декабря, 18:23
Военная операция на Украине

МО РФ разрешили не отчитываться об эффективности управления госимуществом в ходе СВО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны России может не отчитываться об эффективности управления госимуществом на период проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, а также направление в Минфин России результатов анализа отчетности, предусмотренных пунктом 7 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р", - говорится в документе. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине