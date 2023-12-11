МО РФ разрешили не отчитываться об эффективности управления госимуществом в ходе СВО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны России может не отчитываться об эффективности управления госимуществом на период проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, а также направление в Минфин России результатов анализа отчетности, предусмотренных пунктом 7 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р", - говорится в документе.