В ЦПВС сообщили о семи нарушениях авиацией коалиции США воздушного пространства Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W "коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны "коалиции" также зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): три обстрела в провинции Алеппо, один обстрел в провинции Идлиб и два обстрела в провинции Латакия.