МО заявило, что расчеты БПЛА и ПТРК уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

В ведомстве отметили, что операторы БПЛА работают каждый день, высокоточные удары артиллерия наносит строго по команде и только по местам скопления техники и живой силы Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотников и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" Западной группировки Вооруженных сил РФ выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательный беспилотник примерно в двух километрах от наших позиций обнаружил командно-наблюдательный пункт боевиков ВСУ. Такие цели комплекс с музыкальным названием "Фагот" убирает с одной ноты. Главное, отработать быстро - противник как раз из этого пункта уже следит за нашими бойцами", - сообщили в Минобороны, отметив, что наблюдательных пункт уничтожен.

Уточняется, что работают операторы БПЛА каждый день, высокоточные удары артиллерия наносит строго по команде и исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ.

"Ищем и наблюдаем позиции противника, передвижение их техники. Летаем на разных высотах. От 100 м до километра поднимаю БПЛА. Расстояния тоже различные, в зависимости от погоды - от двух до семи километров. Мы даем координаты подразделениям, ребята точнее наводятся и наносят огневое поражение противнику - по технике, живой силе, расчетам минометов", - рассказал оператор БПЛА с позывным Виски.