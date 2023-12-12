МО заявило об уничтожении десантниками РФ пехоты ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве отметили, что в ходе СВО при уничтожении живой силы украинских формирований в укрытиях, которые расположены в лесопосадках и на открытой местности, подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют FPV-дроны со сбросом боеприпасов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на запорожском направлении. В ходе проведения специальной военной операции при уничтожении живой силы украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности, подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют FPV-дроны и квадрокоптера со сбросом боеприпасов", - говорится в сообщении. Ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника, уточнили в военном ведомстве.

Во время боевой работы расчет выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе и квадрокоптеров. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, в это время помощник оператора отслеживает по карте направление полета и корректирует заход на цель.