МО РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Противник потерял до 70 военных, 3 боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также 2 гаубицы Д-20

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении в течение суток отразили атаку и нанесли огневое поражение бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 70 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что потери противника составили до 70 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 2 гаубицы Д-20.

