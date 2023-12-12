МО РФ заявило об отражении атаки нацгвардии ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 70 военнослужащих, 3 автомобиля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоселовки на запорожском направлении. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки противник потерял "до 70 военнослужащих, 3 автомобиля".

