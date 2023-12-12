Бомбардировщики Северного флота выполнили учебные полеты в условиях полярной ночи

В учениях задействовали девять экипажей

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-24 Северного флота отработали тренировочные полеты в условиях полярной ночи в небе над Мурманской областью. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В Заполярье состоялись командирские полеты экипажей бомбардировщиков Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Эти полеты проводятся с целью выработки единой методики обучения летного состава авиаполка", - говорится в сообщении.

К полетам привлекли пять бомбардировщиков Су-24, а в учениях приняли участие девять экипажей. Полеты выполнялись с базового аэродрома в Мурманской области в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов. "После завершения командирских полетов в полетах примут участие и молодые летчики", - отметили в пресс-службе флота.

Су-24 (по кодификации НАТО - Fencer, с английского "фехтовальщик") - советский, позднее российский сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Первый всепогодный и круглосуточный ударный самолет тактической авиации в Военно-воздушных силах СССР. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям, в том числе на малых высотах.