Замминистра обороны РФ провел встречу с вице-президентом Экваториальной Гвинеи

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рабочая встреча заместителя министра обороны России Александра Фомина с вице-президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Нгемой Обиангом Манге состоялась во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации. Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия", - отметили в военном ведомстве.