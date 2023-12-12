В ЦПВС сообщили о шести нарушениях воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал Кулить.

Он отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.