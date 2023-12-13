Авиация коалиции США за сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США 12 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.