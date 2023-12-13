Четверо сирийских военных получили ранения при минометных обстрелах в Алеппо и Латакии

Трое из них были ранены в районах населенных пунктов Бала и Мизнас, еще один - в провинции Латакия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих ранены в результате минометных и снайперских обстрелов со стороны террористов в провинции Алеппо. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из районов Мекбейс и Асус по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Бала и Мизнас ранены трое сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

По его словам, один сирийский военный ранен в провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ). "В провинции Алеппо - пять обстрелов, в провинции Латакия - два обстрела", - отметил он.