МО РФ сообщило об уничтожении пунктов временной дислокации ВСУ на купянском направлении

Российские бойцы ликвидировали до одного взвода личного состава противника

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении поразил два пункта временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины, уничтожив до взвода личного состава. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться для нас - дело считанных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще один ПВД. Рассчитали - достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - рассказал командир взвода с позывным Волга.

Как отметили в оборонном ведомстве, во время выполнения боевых задач артиллерийские расчеты наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местам хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника, удаленным от линии соприкосновения.