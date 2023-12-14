МО РФ показало боевую работу ракетного комплекса "Фагот"

Российским бойцам удалось уничтожить огневую точку противника, которая мешала продвижению на артемовском направлении, сообщили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожил долговременную огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ), мешавшую продвижению российских штурмовых групп на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство опубликовало видео боевой работы расчета ПТРК "Фагот".

"Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота вблизи линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку ВСУ, мешавшую продвижению штурмовых групп соединения, а также укрытия личного состава. Координаты цели были переданы расчету ПТРК "Фагот", который уничтожил вражескую огневую точку на дистанции около 2 км", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что действия расчета ПТРК перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной установки ЗС-23 и крупнокалиберного пулемета "Корд".