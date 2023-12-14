ВС РФ уничтожили шесть долговременных огневых точек ВСУ на южнодонецком направлении

Противник потерял до 130 солдат, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В течение суток уничтожены шесть долговременных огневых точек. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Гордеев.

По его словам, в ходе активной обороны ударами оперативно-тактической авиации, реактивной артиллерии, тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, 58-й отдельной мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Золотая Нива и Урожайное.