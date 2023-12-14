МО РФ сообщило об уничтожении складов двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

По данным военного ведомства, российская армия также поразила солдат и военную технику ВСУ в 128 районах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы в ходе спецоперации уничтожили за сутки склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также поразили солдат и военную технику ВСУ в 128 районах.