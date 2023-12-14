Представители министерств обороны РФ и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и первый заместитель министра обороны Исламской Республики Пакистан Хамуд-уль-Заман Хан обсудили взаимовыгодные отношения в военной области, а также военно-политическую ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В четверг в Москве состоялось четвертое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества. В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере", - добавили в ведомстве.