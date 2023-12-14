МО РФ: авиация коалиции США за сутки восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить сообщил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Кулить, отметив, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, по его данным, в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один - в провинции Алеппо, четыре - в провинции Идлиб.

Как добавил Кулить, в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела боевиками позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель ранен один сирийский военнослужащий.