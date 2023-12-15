МО заявило об уничтожении десантниками пехоты ВСУ в Запорожской области

В ведомстве отметили, что в ходе СВО подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Вербового на запорожском направлении

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотной авиации новороссийских десантников уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области путем сброса боеприпасов с беспилотника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил приоритетные цели для уничтожения - экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что "профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГ (выстрел осколочный гранотометный - прим. ТАСС) по целям, уничтожив живую силу противника". "Только на данном участке СВО подразделения БПЛА воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - добавили в военном ведомстве.