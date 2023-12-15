Моряки ВМФ России водрузят в Арктике флаг первой советской атомной подводной лодки

Он символизирует неоспоримый приоритет страны в освоении региона, заявил адмирал Николай Евменов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России водрузят флаг первой советской атомной подводной лодки "Ленинский комсомол" в Арктике в честь 65-летия подписания приемки подводной лодки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военные моряки ВМФ России водрузят в Арктике символический флаг первой отечественной атомной подводной лодки "Ленинский комсомол", построенной на "Севмаше" (входит в ОСК). По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова флаг будет доставлен в Арктическую зону одним из боевых кораблей, установлен и развернут в назначенной точке", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко накануне 65-летия со дня вступления "Ленинского комсомола" в состав флота передал полотнище с символом корабля главнокомандующему ВМФ. "Военные моряки с воодушевлением выполнят эту военно-историческую и патриотическую миссию, отдавая дань уважения истории создания и развития нашего атомного подводного флота, который сегодня является основой потенциала ВМФ России. Флаг символизирует неоспоримый приоритет страны в освоении Арктики", - привели в Минобороны слова Евменова.