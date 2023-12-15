МО РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении с 9 по 15 декабря

Они превысили 1 580 военных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские потери с 9 по 15 декабря на донецком направлении превысили 1580 военных, огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесено в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки, сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии", - сообщили там.