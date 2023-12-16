Командующий РВСН заявил о высокой готовности войск к выполнению задач

Сергей Каракаев отметил, что повышаются возможности вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Состояние Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев, также организовано непрерывное боевое дежурство войск в особом режиме.

"Современное состояние ракетных войск характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Повышаются возможности вооружения, военной и специальной техники. Система управления войсками и оружием неизменно демонстрирует свою надежность. Организовано непрерывное несение боевого дежурства в особом режиме", - сказал Каракаев.

Он уточнил, что Ракетные войска стратегического назначения сегодня - основной компонент стратегических ядерных сил России. В их боевом составе самые мощные стратегические ракетные комплексы с уникальными боевыми характеристиками. "Представляется, что значение РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - отметил командующий.

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю войска ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.