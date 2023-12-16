Омские власти передали комплекс РЭБ подразделению бойца, обратившегося к Путину

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что такие комплексы - достаточно дорогое и сложное оборудование, но небольшой их запас есть на региональном складе в зоне СВО

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделению омича Андрея Никишина, который на прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказал об их отсутствии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы, используемый против дронов", - написал Хоценко.

Ранее он сообщил, что такие комплексы - достаточно дорогое и сложное оборудование, но небольшой их запас есть на региональном складе в зоне СВО.

Раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин попросил обеспечить его подразделение РЭБ-глушилками против дронов. Президент отметил, что протяженность линии соприкосновения в зоне СВО составляет более 2 тыс. км, поэтому в определенный момент в какой-то конкретной части такой аппаратуры может не хватать, и поручил проверить поступившую информацию.