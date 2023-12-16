Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Орехова

Также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили попытку нанесения Киевом массированного удара БПЛА по объектам на территории Крыма

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции в районе города Орехов Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, "всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алёшки Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".