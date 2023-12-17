17 декабря, 10:52, МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Как сообщили в Минобороны РФ, Козельское ракетное соединение является первым в составе Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на комплекс "Ярс" стационарного базирования