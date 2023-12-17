17 декабря, 10:52,
обновлено 17 декабря, 10:59

МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Как сообщили в Минобороны РФ, Козельское ракетное соединение является первым в составе Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на комплекс "Ярс" стационарного базирования

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" в шахтную пусковую установку прошла в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования", - говорится в сообщении. 

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