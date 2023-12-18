18 декабря, 01:04
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о захвате укрепленного опорного пункта ВСУ у Артемовска

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Противник понес потери в живой силе, часть украинских солдат сдалась в плен, добавили в ведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения ивановских десантников штурмом захватили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.

"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве. 

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