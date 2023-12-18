Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, общие потери противника составили до 190 военнослужащих

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 190 военных, 5 БМП, из них 1 Bradley производства США, сообщили в Минобороны России.

"Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация" и три гаубицы Д-30", - сообщили в военном ведомстве.