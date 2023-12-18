В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки составили до 50 военных, поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".