Авиация международной коалиции за сутки шесть раз вторгалась в пространство Сирии

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Вадим Кулить, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки шесть раз вторгалась в воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции, - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.