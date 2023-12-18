МО РФ сообщило о ранении двух военных Сирии в результате ракетной атаки Израиля 17 декабря

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Вадим Кулить, два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля ударили шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях Дамаска

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате израильского удара управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"17 декабря с 22:02 до 22:09 два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля, действуя со стороны оккупированных Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях города Дамаск. В результате удара израильской авиации двое сирийских военнослужащих получили ранения", - заявил Кулить.

Ранее представитель командования ВС арабской республики сообщил агентству SANA, что удары были нанесены по сирийским военным объектам. Как передала радиостанция Sham FM, ракетной атаке подверглись армейские позиции в районе Димас.

11 декабря израильские ВВС атаковали пригороды сирийской столицы Сейида-Зейнаб и Акраба, а также нанесли удары по военным объектам вблизи международного аэропорта Дамаска. В результате погибли шесть бойцов шиитских формирований, сражающихся на стороне сирийской армии. Получили ранения трое мирных граждан.