Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военного Рудакова

Она состоит в том, чтобы "позаботиться о матери, сестре и брате", сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке, - "позаботиться о матери, сестре и брате". Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что "Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова - "позаботиться о матери, сестре и брате", - сказали в ведомстве. В министерстве сообщили, что военнослужащий оставил надпись на стене дома в Марьинке, "приняв вместе с товарищами неравный бой". Надпись гласила: "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск". Ее обнаружили российские военнослужащие при штурме населенного пункта, добавили в Минобороны РФ.