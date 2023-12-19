Путин 19 декабря проведет церемонию награждения Героев РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин также проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник наградит Героев Российской Федерации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент 19 декабря проведет в Национальном центре управления обороной расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ и осмотрит там тематическую выставку.

"Также в планах у президента - награждение Героев Российской Федерации", - добавил Песков.

Говоря о предстоящем заседании коллегии Минобороны, представитель Кремля обратил внимание на то, что выступления президента на таких мероприятиях всегда становятся объектом повышенного внимания - как в России, так и за рубежом.

Во второй половине для Путин вернется в Кремль, где у него пройдут встречи и совещания закрытого характера, добавил Песков.