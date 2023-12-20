МО: артиллеристам западной группировки ВС РФ доставили партию из 1,5 тыс. писем от детей

В ведомстве отметили, что письма и посылки на фронт присылают из различных регионов России родственники военнослужащих, неравнодушные жители, студенты и школьники

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Партию из 1,5 тыс. писем и рисунков от детей из регионов РФ доставили артиллеристам западной группировки ВС РФ, выполняющим боевые задачи на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на Купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции около 1,5 тыс. писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что письма и посылки на фронт присылают из различных регионов Российской Федерации родственники военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. Военнослужащим воинских частей и добровольческих подразделений, принимающим участие в СВО, специалисты фельдъегерско-почтовой связи осуществляют доставку отправлений непосредственно в пункты временной дислокации.

"Некоторые дети пишут такие слова, от которых просто слезы на глазах наворачиваются, потому что у самих дети, внуки. Я вот дедушкой стал недавно. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы нашим детям, нашим внукам не пришлось идти по нашему сложному пути, пусть идут только по нашему хорошему пути в мирной жизни", - сказал заместитель командира взвода, командир орудия Д-30 с позывным Медведь.

Также отмечается, что дети-ученики различных школ и возрастов приняли участие в создании детских рисунков и написании писем со словами поддержки. В своих письмах и рисунках дети выразили слова благодарности за мужество и героизм, проявленные военнослужащими при выполнении боевых задач.