Минобороны России заявило об уничтожении живой силы ВСУ на правобережье Днепра

Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" также уничтожили два пикапа, отметили в ведомстве

ТАСС, 20 декабря. /ТАСС/. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили два пикапа и троих военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны.

"После запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель - двигавшийся по грунтовой дороге автомобиль типа "пикап" и перевозивший в кузове личный состав ВСУ. Определив цель, оператор, используя VR-очки, начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил пикап-внедорожник боевиков, уничтожив трех боевиков. Вторым FPV-дроном был окончательно выведен из строя автомобиль украинских военных", - сказали в министерстве.

Там отметили, что во время третьего захода был поражен пикап, спрятанный под деревом у здания. После выполнения боевой задачи расчет ударных беспилотников оперативно сменил свою стартовую позицию, чтобы избежать ответных ударов.