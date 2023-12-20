Минобороны РФ сообщило о поражении Су-34 трех командно-наблюдательных пункта ВСУ

В военном ведомстве отметили, что бомбардировщики применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции поразили три командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС в интересах группировки войск "Центр" нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, бомбардировщики применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг. После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтвердили попадание в цель, обеспечили безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования.