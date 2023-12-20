В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве рассказали, что противник потерял до 180 военнослужащих

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки на краснолиманском направлении отбила две атаки ВСУ. Противник потерял до 180 военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.