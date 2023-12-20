Минобороны РФ сообщило об уничтожении с начала СВО более 16,5 тыс. автомобилей ВСУ

По данным ведомства, также с начала проведения СВО уничтожили 553 самолета, 9 899 беспилотных летательных аппаратов и 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с начала специальной военной операции уничтожили более 16,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9 899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и другие боевые бронированные машины, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.