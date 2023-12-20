Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в ДНР

По данным ведомства, также уничтожили 32 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили украинский вертолет Ми-24 в районе железнодорожной станции Углесборочная в ДНР и уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республике сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве РФ добавили, что, кроме того, уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Маячка в Херсонской области, Старомихайловка, Спорное, Красногоровка, Марьинка в ДНР, Белогоровка и Нырково в ЛНР.