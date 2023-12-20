Минцифры подготовило рекомендации о приостановке услуг связи военным по их просьбе

Ограничение будет действовать в период прохождения военной службы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило рекомендации для сотовых операторов о порядке подачи заявлений о приостановлении оказания услуг мобильной связи на период прохождения военной службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Также по нашей просьбе Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы", - написал он.