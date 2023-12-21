МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта и района сосредоточения ВСУ

Российские военные нанесли удары при помощи РСЗО "Торнадо-Г", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" Западной группировки ВС РФ уничтожили на купянском направлении опорный пункт и район сосредоточения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и район сосредоточения военнослужащих ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения артиллерийской разведки с помощью БПЛА в темное время суток обнаружили противника на этом направлении. Командир взвода РСЗО передал расчетам координаты целей.

"Принимаем цели, обсчитываем и передаем дальше на боевые машины. Они затем выезжают и работают по целям. В артиллерии всегда командная работа. Приняли цели - взводный опорный пункт и район сосредоточения личного состава противника. Нужно уничтожить серьезные и важные цели. Постоянно перемещаемся и работаем. Можно сказать, мы как кочевники. Беспилотник тоже работает, данные нам дает. По разведданным то же самое: пролетел, дал данные, мы отработали, летит обратно. Расчет БПЛА разведал и говорит нам - попали, не попали. Всегда попадаем. Целей много, живая сила противника в основном, бывают минометы, пикапы. Работаем с первых дней СВО. Я в своих расчетах уверен, они уверены во мне. Друг друга подбадриваем добрым словом. Работаем днем и ночью - 24/7", - сказал командир взвода с позывным Джеки, его цитирует Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что боевые машины "Торнадо-Г" в районе ожидания несут дежурство всегда с полным пакетом в 40 снарядов, выпустить которые можно всего за 20 секунд. В этот раз "Торнадо-Г" отработали в паре, синхронно. Обе РСЗО выпустили по девять снарядов.