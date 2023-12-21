21 декабря, 01:04
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о захвате российскими десантниками опорного пункта ВСУ под Артемовском

Противник бежал, бросив своих раненых и убитых, добавили в ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские десантники взяли штурмом опорный пункт украинских военных северно-западнее Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска", - сказано в сообщении.

В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника. В дальнейшем артиллерия соединения подавила основные огневые средства ВСУ, нарушив их систему управления. Вновь выявленные цели уничтожались расчетами FPV-дронов.

Далее десантники с нескольких направлений овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР