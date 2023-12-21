МО РФ рассказало об операции по извлечению взрывателя от ВОГ из раненого солдата

Опасность ситуации заключалась в том, что снаряд мог в любой момент сдетонировать, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военные медики западной группировки ВС РФ на купянском направлении провели операцию по извлечению взрывателя осколочного выстрела гранатомета (ВОГ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из тела военнослужащего - участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Пациент поступил к хирургам с множественными осколочными ранениями и травмами. Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего, ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место.

Операция прошла успешно. Состояние пациента не вызывает опасений.