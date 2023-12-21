МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских лодок в Херсонской области

На них переправлялись бойцы ВСУ

ТАСС, 21 декабря. Российские десантники с помощью FPV-дронов (first person view, "вид от первого лица") сожгли три лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"После запуска FPV-дрона, оператор обнаружил цель - моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Вторым и третьим FPV-дронами были поражены и потоплены аналогичные плавсредства украинских формирований", - сказано в сообщении.

Операторы дронов российских десантников регулярно уничтожают катера и моторные лодки с десантом ВСУ, который пытается переправиться на левый берег.

Ранее сообщалось, что расчеты "Ланцетов" подразделений ВДВ на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции ВСУ.