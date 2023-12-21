МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Су-25 полевых позиций ВСУ на донецком направлении

После выпуска снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет уничтожили полевые позиции и живую силу противника на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника", - сообщили там.

В военном ведомстве добавили, что после выпуска снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).