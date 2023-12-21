В МО РФ сообщили об уничтожении скрытых позиций ВСУ под Донецком

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", - сообщили в оборонном ведомстве.
Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка. "Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", - добавили в Минобороны.
В результате ударов уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.