В МО РФ сообщили об уничтожении скрытых позиций ВСУ под Донецком

Военная операция на Украине

Как отметили в ведомстве, выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", - сообщили в оборонном ведомстве.

Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка. "Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", - добавили в Минобороны.

В результате ударов уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.