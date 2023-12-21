ВСУ потеряли до 190 военных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Войска России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР), противник потерял за сутки до 190 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. "Потери противника составили до 190 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - заключили в Минобороны РФ.