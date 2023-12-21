Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 29 украинских БПЛА

По данным ведомства, также сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9 928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники.