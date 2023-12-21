В МО РФ сообщили, что боевики при помощи БПЛА нанесли удар по позициям войск в Сирии

По данным ведомства, погибли двое военнослужащих

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Террористы при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по позициям правительственных сил в Сирии, погибли двое и ранены трое военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата самолетного типа, запущенного террористами со стороны населенного пункта Кансафра по позициям правительственных сил в населенном пункте Хазарин, погибли двое и ранены трое сирийских военнослужащих", - сказал он.

Кулить также добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными христианскими общинами проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Хама и Алеппо, в ходе которых выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны.