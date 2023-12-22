Военврачи и участники СВО провели занятия со студентами учебных медзаведений Севастополя

ТАСС, 22 декабря. Военные врачи Черноморского флота (ЧФ) вместе с медиками-участниками специальной военной операции (СВО) провели занятия со студентами медицинских учебных заведений Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В "Центре инклюзивной культуры и медицинских знаний" города Севастополя военные врачи Черноморского флота совместно с волонтерами - медицинскими инструкторами - участниками специальной военной операции провели первое практическое занятие по тактической медицине со студентами и преподавателями севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что целью проведения мероприятия ставился обмен накопленным в зоне проведения СВО практическим опытом работы. "Военные специалисты рассказали будущим медикам о том, с какими трудностями столкнулась медицинская служба в начале проведения специальной военной операции, чем тактическая медицина принципиально отличается от оказания медицинской помощи в самом широком понимании этих действий", - отметили там.

В ходе первого занятия участники встречи узнали о технических характеристиках и конструктивных особенностях тактического медицинского рюкзака, изучили отечественные и трофейные тактические аптечки, а также узнали, что собой представляет медицинский бронежилет.

Также военные врачи рассказали о специфике работы медиков в зоне проведения СВО. Информацию об оказании помощи раненным они подкрепили документальными видеоматериалами, сделанными непосредственно в зоне боевых действий. В завершении первого занятия по тактической медицине военные врачи ответили на вопросы участников мероприятия.