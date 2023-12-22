МО РФ: РСЗО "Ураган" уничтожили скопления техники ВСУ на купянском направлении

Их обнаружили благодаря действиям военной разведки, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на купянском направлении. В ходе проведения специальной военной операции расчеты боевых машин ежедневно получают от вышестоящего командования цели для уничтожения", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что скопления бронетехники и личного состава противника были обнаружены благодаря действиям военной разведки. Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

"Работаем с самого начала СВО. Опыта у нас достаточно. Продолжаем работать. Наши основные цели - это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777. Быстрое выдвижение, наведение и стрельба - это все, что необходимо для поражения целей и сохранения здоровья личного состава и техники", - сказал старший офицер батареи с позывным Кама, его цитирует Минобороны РФ.