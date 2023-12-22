МО РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского дрона в Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Московской области, сообщили в Минобороны России.

"22 декабря в 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области", - сообщили в ведомстве.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что разрушений и пострадавших нет. "Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр.

Минобороны 22 декабря сообщало об уничтожении беспилотников над Брянской и Калужской областями.